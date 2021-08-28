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    Симмонс сообщил «Сиксерс», что хочет покинуть клуб. Бен не намерен начинать тренировочный лагерь с командой (Кит Помпи)

    Теги возможные переходы Док Риверс Элтон Брэнд Филадельфия Портленд НБА Дэрил Мори Дэмиан Лиллард Бен Симмонс Баскетбол

    Звездный разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс потребовал обмен из клуба.

    Об этом сообщил сегодня авторитетный инсайдер из Филадельфии Кит Помпи. При этом австралийский баскетболист не намерен начинать в составе команды тренировочный лагерь, стартующий 28 сентября, даже несмотря на возможные штрафные санкции.

    «Бен Симмонс дал понять клубу, что хочет уйти.

    На встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Лос-Анджелесе, Симмонс сказал соуправляющему партнеру «Сиксерс» Джошу Харрису, президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори, генеральному менеджеру Элтону Брэнду и тренеру Доку Риверсу, что больше не хочет оставаться в команде.

    По информации моих источников, трехкратный участник Матча всех звезд также не намерен начинать с «Филадельфией» тренировочный лагерь.

    Симмонс прекрасно понимает, что «Сиксерс» могут оштрафовать его за неявку в тренировочный лагерь. Но источник сообщил мне, что деньги не будут играть роли в принятии решения для Симмонса, у которого осталось четыре года и 147 миллионов долларов по контракту», – сообщает Помпи.

    Напомним, проходила информация, что «Филадельфия» этим летом вела переговоры об обмене 25-летнего Симмонса с несколькими командами, включая «Миннесоту» и «Торонто». При этом приоритетным для «Сиксерс» является приобретение звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда, однако «Блейзерс» пока отказываются обсуждать обмен Лилларда на Симмонса.

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