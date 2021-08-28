Симмонс сообщил «Сиксерс», что хочет покинуть клуб. Бен не намерен начинать тренировочный лагерь с командой (Кит Помпи)

Звездный разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс потребовал обмен из клуба.

Об этом сообщил сегодня авторитетный инсайдер из Филадельфии Кит Помпи. При этом австралийский баскетболист не намерен начинать в составе команды тренировочный лагерь, стартующий 28 сентября, даже несмотря на возможные штрафные санкции.

дал понять клубу, что хочет уйти.

На встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Лос-Анджелесе, Симмонс сказал соуправляющему партнеру «Сиксерс» Джошу Харрису, президенту по баскетбольным операциям , генеральному менеджеру и тренеру , что больше не хочет оставаться в команде.

По информации моих источников, трехкратный участник Матча всех звезд также не намерен начинать с «Филадельфией» тренировочный лагерь.

Симмонс прекрасно понимает, что «Сиксерс» могут оштрафовать его за неявку в тренировочный лагерь. Но источник сообщил мне, что деньги не будут играть роли в принятии решения для Симмонса, у которого осталось четыре года и 147 миллионов долларов по контракту», – сообщает Помпи.

Напомним, проходила информация, что «Филадельфия» этим летом вела переговоры об обмене 25-летнего Симмонса с несколькими командами, включая «Миннесоту» и «Торонто». При этом приоритетным для «Сиксерс» является приобретение звездного разыгрывающего , однако «Блейзерс» пока отказываются обсуждать обмен Лилларда на Симмонса.

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