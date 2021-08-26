Роналду подписал контракт с «МЮ» по схеме «2+1»

Нападающий Криштиану Роналду официально стал игроком .

36-летний португалец подписал с «МЮ» контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее «Ювентус» сообщил, что «Юнайтед» заплатит за Роналду 15 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет. Также предусмотрены бонусы – до 8 млн евро.

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Роналду в «Юве» забил 101 гол за 3 сезона (29% - с пенальти), но не компенсировал ими тактические недостатки. Да, это провал