Роналду подписал контракт с «МЮ» по схеме «2+1»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Футбол

Нападающий Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

36-летний португалец подписал с «МЮ» контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее «Ювентус» сообщил, что «Юнайтед» заплатит за Роналду 15 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет. Также предусмотрены бонусы – до 8 млн евро.

 
 
 
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Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

Роналду в «Юве» забил 101 гол за 3 сезона (29% - с пенальти), но не компенсировал ими тактические недостатки. Да, это провал

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