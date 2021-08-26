Макаров о лимите: «Легионер должен быть сильнее местных на голову, чтобы здесь играть. А у нас иностранец играть будет, если он с россиянином одинакового уровня»

Полузащитник «Динамо» рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в .

– Как относитесь к лимиту на легионеров, который РФС предлагает отменить – и вроде бы как , так и «Рубин» с этим согласны?

– Не особо в этом разбираюсь. С одной стороны, за счет конкуренции всегда растешь.

С другой, если в команде есть россиянин и легионер одинакового уровня, то играть будет иностранец. А на мой взгляд, легионер, чтобы здесь играть, должен быть сильнее местных на голову.

– Но вы готовы к тому, что лимит вообще отменят и наступит время абсолютно равной – по крайней мере формально – конкуренции?

– Да, готов. Никакого повода для смущения в связи с этим не вижу.

– Все же интересно, какой формат лимита или его полное отсутствие вы видите лучшим вариантом для нашего футбола?

– Мне кажется, лучше и важнее правильно обучать детей и развивать наш детский футбол.

Не запрещать им обводить или что-то другое, а поощрять риск и нестандартные действия. Наоборот, запретить в детском футболе слова «так нельзя» и «сядь за это на скамейку».

– Из тех детских тренеров, которые работали с вами, кто как поступал?

– Разрешало явное меньшинство, процентов 20. Остальные – запрещали.

Когда той же Академией Коноплева руководили голландцы, они призывали обыгрывать, обострять, создавать моменты. Когда они ушли – тут же начались запреты.

Как вы будете, все запрещая, раскрывать футболистов? Они станут играть только по вашим указаниям? Такие, как Сергей Никитин, которые призывают и учат обыгрывать и создавать моменты, – исключения, – сказал Макаров.