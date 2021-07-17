Шлеменко про комика Мирзализаде: «Я очень рад, что у нас в стране началась хоть какая-то борьба с русофобией»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию со стендап-комиком Идраком Мирзализаде.

30 августа МВД пожизненно запретило Мирзализаде въезд на территорию России, признав его угрозой национальной безопасности из-за шутки про русских, матрас и говно.

«Я очень рад, что наконец-то у нас в стране началась хоть какая-то борьба с русофобией. Теперь этот стендап-комик может выбрать себе другую страну, в которой он сможет шутить над другим народом.

Слышал ли я эту шутку и обидела ли она меня? Я послушал, да. Ничего хорошего не услышал. Я такой человек, которого обидеть невозможно. Но я за то, чтобы шутили конкретно. Для чего приплетать весь русский народ? «Все русские»…

Ты откуда знаешь всех русских? Ты их всех видел в своей жизни, чтоб так шутить? Не плюй в колодец, из которого пьешь.

Ты зарабатываешь деньги в стране, где живут русские люди. А ты так про них так говоришь. Закономерно, чтоб тебе сказали давай до свидания», – считает Шлеменко.

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