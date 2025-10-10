Гендиректор «Спартака»: «В руководстве самым популярным клубом России мне поможет не столько банковский, сколько управленческий опыт»

Новый гендиректор назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

– Как опыт в банковской сфере может пригодиться в футбольной среде?

– В головном «Газпромбанке» я курировал проектное и структурированное финансирование, команда насчитывала до 120 человек. В дочерних банках группы в течение 5 лет входил в состав совета директоров в Цюрихе и 7 лет работал зампредом правления в Люксембурге.

В руководстве самым популярным клубом страны мне поможет не столько банковский, сколько управленческий опыт – как в банках, так и в крупных корпорациях, как в РФ, так и в Европе.

В течение своей долгой карьеры (более 35 лет) мне удавалось, совместно с руководством и акционерами, правильно и реалистично определять задачи, цели и намечать шаги, ведущие к успеху. Международный опыт также поможет в работе с иностранными представителями тренерского штаба и команды, – сказал Сергей Некрасов.