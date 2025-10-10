  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака»: «В руководстве самым популярным клубом России мне поможет не столько банковский, сколько управленческий опыт»
18

Гендиректор «Спартака»: «В руководстве самым популярным клубом России мне поможет не столько банковский, сколько управленческий опыт»

Новый гендиректор назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

– Как опыт в банковской сфере может пригодиться в футбольной среде?

– В головном «Газпромбанке» я курировал проектное и структурированное финансирование, команда насчитывала до 120 человек. В дочерних банках группы в течение 5 лет входил в состав совета директоров в Цюрихе и 7 лет работал зампредом правления в Люксембурге.

В руководстве самым популярным клубом страны мне поможет не столько банковский, сколько управленческий опыт – как в банках, так и в крупных корпорациях, как в РФ, так и в Европе.

В течение своей долгой карьеры (более 35 лет) мне удавалось, совместно с руководством и акционерами, правильно и реалистично определять задачи, цели и намечать шаги, ведущие к успеху. Международный опыт также поможет в работе с иностранными представителями тренерского штаба и команды, – сказал Сергей Некрасов.

Как вам дерби?22433 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о гендиректоре «Спартака»: «Сразу признал, что Мостовой не назовет его футбольным человеком. У него же руководящая должность, а не роль главного тренера»
14сегодня, 17:17
Мостовой хочет стать советником гендиректора «Спартака»: «Мы поддерживаем связь. Такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Я бы пригодился в любой роли»
69сегодня, 16:18
Только восемь футболистов сборной начинали карьеру в Москве. Откуда остальные?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Гендиректор «Спартака»: «Клуб задолжал болельщикам. Приложим все усилия, чтобы музей пополнялся новыми трофеями»
25сегодня, 15:47
Гендиректор «Спартака»: «Мостовой вряд ли назовет меня «футбольным человеком». Я играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов»
23сегодня, 15:17
Главные новости
Сборная России не проигрывает 20 матчей подряд
5114 минут назад
Россия обыграла Иран благодаря голам Воробьева и Батракова – 2:1
58114 минут назад
42 387 зрителей посетили игру России с Ираном – это рекорд «Волгоград-Арены»
1117 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Люксембург, Франция играет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии, Казахстан разгромил Лихтенштейн
7229 минут назадLive
Батраков забил Ирану дальним ударом. У хавбека 12+4 в 18 матчах сезона за «Локо» и сборную
1529 минут назад
Бразилия хочет продлить контракт с Анчелотти перед ЧМ-2026. Карло готов остаться
1051 минуту назад
Джуд Беллингем: «Раньше вводил свое имя в Twitter и читал все, что пишут. Но я быстро решил: «Почему я должен позволять мнению других людей влиять на то, что я думаю о себе?»
5сегодня, 18:14
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
11сегодня, 18:00
Трезеге жалеет, что не выиграл ЛЧ: «В 2003-м «Ювентусу» была нужна только победа, остальное не имело значения, но мы не преуспели. Думал, с последующими трансферами вернемся в финал, но нет»
15сегодня, 17:59
«Монако» Головина объявил об уходе Хюттера с поста главного тренера
15сегодня, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Игнатьев про желание Кисляка претендовать на «Золотой мяч»: «Нужно поаплодировать. Многие просто играют и зарабатывают на жизнь, а он поставил сверхзадачу. Может стать классным игроком»
26 минут назад
Германия – Люксембург – 2:0, Раум и Киммих забили. Онлайн-трансляция
67 минут назадLive
Киммих обошел Беккенбауэра по матчам за сборную Германии – 104
116 минут назад
Франция – Азербайджан – 0:0. Онлайн-трансляция. Мбаппе, Экитике, Коман, Олисе и Рабьо играют
829 минут назадLive
Бельгия – Северная Македония – 0:0. Онлайн-трансляция. Де Брюйне, Куртуа, Доку, Троссард и Салемакерс играют
29 минут назадLive
Генсек РФС Митрофанов про расследование дела о расизме Сперцяна: «Для начала – показания игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Полиграф не доказательство, на его основании не привлекают»
236 минут назад
Ташуев о совмещении Карпиным постов в сборной и клубе: «Это неприемлемо. Не понимаю, зачем это делается. Это ошибка, у нас есть выбор специалистов»
856 минут назад
Товарищеский матч. «Атлетико» обыграл «Интер» по пенальти в Ливии
7сегодня, 18:00
Воробьев впервые забил за сборную России – в 3-м матче
8сегодня, 17:46
Мишель Платини: «Йылдыз – 10-й номер, он должен играть в центре. Не знаю, почему Мотта и Тудор ставят его на фланг»
10сегодня, 17:45