Гендиректор «Спартака» о Кофрие: «Может, это ошибка, но жалеть не надо. Кандидаты из шорт-листа не продавались. Год его разрабатывали, все впустую»

Генеральный директор высказался о переходе защитника .

«По нему было предложение, вы знаете от кого [ ]. Почему мы заинтересовались бельгийцем? Потому что была непонятная ситуация по Жиго. Если бы мы воспользовались семейной ситуацией Жиго, то надо было подготовиться.

Выбор пал на Максимилиано. Может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остается, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника.

Когда нормализовалась ситуация с Сэмом, у нас продолжились активные переговоры по Кралу и Хендриксу. По второму ни агент, ни игрок не были согласны с поступающим предложением. Это были предложения по аренде из Бельгии, Катара и Премьер-лиги, но соглашения не достигли. Оставался Крал, по которому было предметное предложение. Он должен отыграть определенное количество времени в матчах.

Мы были поставлены перед фактом. С одной стороны – желание Сэма, с другой стороны – шорт-лист, о котором я говорил. Нам нужен был правый защитник, это было в приоритете.

Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались. Мы согласовали весь лист, посмотрели игры. Но когда дали отмашку, оказалось, что ни первый, ни второй не продаются. А последний нас перестал устраивать. Зачем тогда он нужен? Год разрабатывали этот шорт-лист, и оказалось, что все впустую.

Мы попали в ситуацию, когда были вынуждены принимать решения из того, что было на тот момент времени. Бегать и покупать игрока за 12 миллионов, который год назад стоил 5 – это глупо.

Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть.

Мне часто пишут, предлагают игроков. Недавно предлагали легионера, который стоит 20 миллионов, но у него оставался год контракта и он шел за 8. Но он запросил 4 плюс миллиона зарплату. Он возрастной, статусный, да, сильный, но большая зарплата. Он иностранец, но фамилию не назову», – сказал Мележиков.