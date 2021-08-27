«Зенит» намерен продлить контракт с Дзюбой. Игрок и Семак тоже этого хотят

хочет продлить контракт с нападающим , сообщает «Чемпионат».

Нынешний договор с Дзюбой заключен по схеме «2+1». В нем есть пункт об автоматическом продлении в том случае, если футболист проведет определенный процент матчей.

«Зенит» сейчас планирует будущее с Артемом в составе. Если 33-летний игрок не выполнит условие для продления контракта, ему все равно могут предложить новое соглашение.

Продления контракта хотят как сам Дзюба, так и главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Его статистика – здесь.