Мбаппе не перейдет в «Реал», «Спартак» может уволить Виторию, Забитцер в «Баварии», фигурка на Первом, скандал на Паралимпиаде и другие новости утра

1. Килиан Мбаппе остается в «ПСЖ». «Реал» раздумывал над увеличением предложения до 200 млн евро, так как второй вариант – 170+10 млн евро – не устроил парижан, но в итоге вышел из переговоров. Сам футболист принял решение «ПСЖ» не продавать его в мадридский клуб и доиграет сезон в Париже.

«Реал», кстати, быстро сориентировался и предложил 30+ млн евро за полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. Сделка близка к осуществлению.

2. «Спартак» уволит Руя Виторию, если оперативно найдет тренера во время матчей сборных, сообщил журналист Сергей Егоров. Появилась информация, что красно-белые ведут переговоры с Фонсекой, но в Португалии эти сведения опровергли. Леонид Федун назвал разговоры об отставке Витории «домыслами».

3. «Бавария» купила Марселя Забитцера у «Лейпцига» за 15 млн евро плюс бонусы.

4. US Open. В первый день турнира Андрей Рублев обыграл Иво Карловича, Евгений Донской в четырех сетах уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

В женской сетке Екатерина Александрова победила Сару Эррани, Дарья Касаткина – Цветану Пиронкову, а действующая чемпионка Наоми Осака – Мари Бузкову.

5. Первый канал эксклюзивно покажет все соревнования по фигурному катанию сезона-2021/22.

6. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Беларуси (3-1) в 1/8 финала чемпионата Европы и встретится с Италией в четвертьфинале.

7. «Зенит» подпишет вратаря Станислава Крицюка за 2+2 млн евро из «Жил Висенте». А вот Сердар Азмун, скорее всего, не перейдет в «Лион»: «Зенит» не нашел ему замену. Карлос Винисиус из «Бенфики», которого рассматривал на место Азмуна, близок к трансферу в ПСВ.

8. На летней Паралимпиаде-2020 российские спортсмены взяли два золота в легкой атлетике и одно – в плавании, два серебра в настольном теннисе, одну бронзу в легкой атлетике и две – в плавании.

Не обошлось без скандала: украинский паралимпиец Цветов отказался от совместного фото с российскими легкоатлетами на пьедестале.

9. «Магнитка» обменяла Николая Прохоркина в «Авангард» на Дениса Зернова. СКА ищет обмен для форварда Ивана Морозова. Игрок не продлевает контракт с клубом из-за желания уехать в НХЛ.

10. ЦСКА отдал Адольфо Гайча в аренду «Уэске» из Сегунды с правом выкупа за 8 млн евро.

11. РФС и adidas продлили партнерство до 2026 года.

12. УЕФА пояснил, что развел матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы из-за возможных беспорядков. А в среду игры красно-белых начнутся рано из-за Лиги чемпионов. «Спартак» разочарован таким ответом и считает, что два матча московских команд в один день не угрожали безопасности, особенно с учетом ограничений по числу болельщиков.

13. Еще трансферные новости. «Милан» арендовал Бакайоко у «Челси» на 2 года с обязательным выкупом при выполнении ряда условий. «Аталанта» купила хавбека сборной Нидерландов Копмейнерса у АЗ за 14 млн евро. «Арсенал» расторг контракт с Виллианом по обоюдному согласию, таким образом лондонцы сэкономят 20 млн фунтов.

«Локомотив» арендует Анджорина у «Челси» с опцией выкупа за 17 млн фунтов. У лондонцев будет опция обратного выкупа. ЦСКА интересен хавбек «Анжера» Фюльжени. Он играл за сборную Франции U21. Антона Миранчука на замену Влашичу армейцы покупать не будут. Зато к Миранчуку присматривается «Милан», который не смог договориться с «Брестом» о переходе Ромена Февра.

«Барселона» согласилась продать Мориба за 15 млн евро плюс бонусы в «Лейпциг».

14. «Формула-1» намерена обсудить изменение регламента, чтобы избежать повторения ситуации в Бельгии, когда результаты были подведены по итогам одного круга за машиной безопасности.

15. Член президиума Федерации триатлона России Александр Брюханков временно отстранен за ЭПО.

16. «Зенит» – в топ-30 клубов Европы по тратам на международные трансферы, «Сити», «Челси», «Барса» – в топ-3.

17. Даниил Медведев – седьмой в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов Forbes. Федерер – первый, Осака и Серена обходят Джоковича и Надаля.

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