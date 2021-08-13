Член президиума Федерации триатлона России Александр Брюханков временно отстранен за ЭПО

Теги допинг Александр Брюханков сборная России Триатлон

Международная федерация триатлона временно отстранила российского триатлониста Александра Брюханкова из-за возможного нарушении антидопинговых правил.

Пресс-служба организации сообщает, что допинг-проба А Брюханкова, взятая 19 июня 2021 года, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин.

Спортсмен имеет право запросить вскрытие пробы B, а также оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Брюханкову 34 года, он входит в президиум Федерации триатлона России. Является призером чемпионатов Европы, трижды участвовал в Олимпийских играх (2008, 2012, 2016).

Ранее еще один российский триатлонист Игорь Полянский также был отстранен за эритропоэтин. 

На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место

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