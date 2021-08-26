УЕФА развел матчи «Спартака» и «Локо» в ЛЕ из-за возможных беспорядков. Игры красно-белых в среду начнутся рано из-за ЛЧ

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УЕФА объяснил, почему домашние матчи «Спартака» в Лиге Европы будут начинаться в 17:30 и 18:30 по местному времени.

Ранее клуб отмечал, что «болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей» в результате разведения «Спартака» и «Локомотива» по разным дням.

«Единственная возможность проводить данные матчи в соответствии с календарем Лиги Европы – это гарантия предотвращения возможных беспорядков, предоставленная местными властями. Однако, если городские столкновения могут произойти из-за невозможности их устранения властями, два клуба не смогут играть дома в один и тот же день.

Поскольку два клуба не могут играть в один и тот же день, матчи с участием московского «Спартака» перенесены на среду. Но так как игры Лиги чемпионов проходят по вторникам и средам в 18:55 и 21:00 по центрально-европейскому времени, единственное доступное время для матчей других турниров УЕФА – 16:30», – говорится в ответе УЕФА.

«Спартак» начнет в ЛЕ матчем с «Легией». Дома с «Лестером» сыграют 20 октября, с «Наполи» – 24 ноября

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