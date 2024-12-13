Лапочкин назвал Левникова лучшим судьей РПЛ: «Вышел на космический уровень. Судит топовые матчи, практически нет брака»
Сергей Лапочкин назвал Кирилла Левникова лучшим арбитром Мир РПЛ.
— В этом году вообще без всякой конкуренции номер один — это Кирилл Левников. Я не знаю, кто номер два или номер три, а лучший однозначно Левников.
— Почему настолько категорично?
— Он настолько выделяется. Даже не вспомнить больших ошибок у него. Он судит топовые матчи и практически нет брака у него. Это великолепный показатель. Он вышел на новый, космический уровень. Кирилл очень надежен, ему можно доверить любой матч, — сказал бывший арбитр ФИФА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем