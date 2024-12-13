Лапочкин назвал Левникова лучшим судьей РПЛ: «Вышел на космический уровень. Судит топовые матчи, практически нет брака» 

Сергей Лапочкин назвал Кирилла Левникова лучшим арбитром Мир РПЛ.

— В этом году вообще без всякой конкуренции номер один — это Кирилл Левников . Я не знаю, кто номер два или номер три, а лучший однозначно Левников.

— Почему настолько категорично?

— Он настолько выделяется. Даже не вспомнить больших ошибок у него. Он судит топовые матчи и практически нет брака у него. Это великолепный показатель. Он вышел на новый, космический уровень. Кирилл очень надежен, ему можно доверить любой матч, — сказал бывший арбитр ФИФА.