ЦСКА интересен хавбек «Анжера» Фюльжени. Он играл за сборную Франции U21

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Центральный полузащитник «Анжера» Анжело Фюльжени интересен ЦСКА, сообщает Sport24.

У 25-летнего игрока есть опыт выступлений за молодежную и юношеские сборные Франции всех возрастов.

Скорее всего, армейцы рассматривают Фюльжени в качестве вероятной замены Николе Влашичу, который близок к переходу в «Вест Хэм».

Контракт Фюльжени с «Анжером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро.

В 4 матчах текущего сезона Лиги 1 на счету хавбека одна голевая передача. Подробнее его статистика — здесь.

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