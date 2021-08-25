Украинский паралимпиец Цветов отказался от совместного фото с российскими легкоатлетами на пьедестале Игр-2020

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Украинский легкоатлет Игорь Цветов не стал фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале Паралимпиады-2020 в Токио.

Цветов завоевал серебро в беге на 100 м в классе Т35 (спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации). Первое место занял россиянин Дмитрий Сафронов, бронза у его соотечественника Артема Калашяна.

Во время церемонии награждения российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото на первой ступени пьедестала, но украинец отказался. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

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