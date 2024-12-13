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Орлов о «Динамо»: «Личка как будто потерял нить с игроками. Тюкавин не так ярок, как в прошлом сезоне. Связок не хватает на поле» 

Геннадий Орлов высказался о проблемах «Динамо».

После 18 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 4-е место.

«Если говорить о тренерах, то Марцел Личка в «Динамо» поначалу атаку создал, а сейчас что-то не то. Как будто потерял нить с игроками. Опытные тренеры знают: нельзя футболисту публично делать замечания после матча на пресс-конференции. Скажи ты ему один на один, люди же разные — некоторые обижаются. Игрок никогда в этом не признается, но обида накапливается.

А почему Тюкавин не так ярок, как в прошлом сезоне? Связок не хватает на футбольном поле. «Спартак», например, нашел Барко, а у ЦСКА с этим проблемы. Привели Пьянича в команду, не зная, как впишется. А у него другой футбол. Иной взгляд, чем у этих футболистов. И обратите внимание: сегодня никто не говорит, что ЦСКА может бороться за золотые медали. Или «Динамо», — сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
logoГеннадий Орлов
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