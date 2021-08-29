«Магнитка» обменяла Прохоркина в «Авангард» на Зернова

и договорились об обмене, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В омский клуб переходит 27-летний нападающий . 25-летний форвард продолжит карьеру в «Магнитке».

Директор «Металлурга» Сергей Ласьков подтвердил обмен.

В прошлом сезоне Прохоркин набрал 26 (12+14) очков при полезности «+5» в 45 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов при полезности «0» в 12 играх.

На счету Зернова 40 (12+28) очков при полезности «+13» в 60 матчах чемпионата. В плей-офф он отметился 6 (2+4) баллами при полезности «-1» в 24 играх.