«Краснодар» наказан одним домашнем матчем на нейтральном поле условно из‑за отсутствия у стюардов удостоверений контролера‑распорядителя

КДК РФС наказал «Краснодар» одним домашнем матчем на нейтральном поле условно.

«Быки» наказаны за необеспечение безопасности на игре 18-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Краснодар » совершил два административных нарушения в матче с «Локомотивом». 60 сотрудников в жилетке «стюард» не имели при себе удостоверений контролера‑распорядителя. Должно было быть 419 человек, присутствовало только 342. «Краснодар» уже наказывался за подобное нарушение в октябре 2023 года.

За необеспечение безопасности […] оштрафовать «Краснодар» на 200 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч РПЛ на нейтральном поле условно. Испытательный срок действует до конца сезона», — сказал Григорьянц.