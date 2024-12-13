«Краснодар» наказан одним домашнем матчем на нейтральном поле условно из‑за отсутствия у стюардов удостоверений контролера‑распорядителя
КДК РФС наказал «Краснодар» одним домашнем матчем на нейтральном поле условно.
«Быки» наказаны за необеспечение безопасности на игре 18-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Краснодар» совершил два административных нарушения в матче с «Локомотивом». 60 сотрудников в жилетке «стюард» не имели при себе удостоверений контролера‑распорядителя. Должно было быть 419 человек, присутствовало только 342. «Краснодар» уже наказывался за подобное нарушение в октябре 2023 года.
За необеспечение безопасности […] оштрафовать «Краснодар» на 200 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч РПЛ на нейтральном поле условно. Испытательный срок действует до конца сезона», — сказал Григорьянц.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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