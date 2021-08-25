Глава Hypercube об отмене лимита: «Чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс высказался о лимите на легионеров, действующем в .

«Есть проблема: у вас недостаточно молодых российских игроков. Но прямо сейчас ее решить невозможно, сделать это за 2-3 сезона не получится. Для того, чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время.

В долгосрочном плане я бы особо легионеров не притягивал в Россию. Но если вы введете ограничения, то хорошо, оставим это на усмотрение рынка, дадим клубам возможность покупать легионеров, но только если клуб покупает легионеров, то он должен понимать, что тоже должен вносить свой вклад в развитие российского футбола на будущее.

Я предлагаю ввести налог, как в разных видах спорта в США. Там, если команда приглашает много иностранцев, она платит налог, который идет на развитие молодых игроков. Там, где эти игроки только начинают играть. Нужно мотивировать мелкие клубы, чтобы они выращивали молодых игроков, находили таланты.

Если отменим лимит на легионеров, появится возможность для развития молодежи. Вам сейчас очень нужны все очки, которые вы можете заработать в Европе, правильно?» – сказал Ньювенхейс в эфире программы «Все на матч».

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