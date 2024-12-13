Пивоваров верит, что новая форма поможет «Динамо» стать чемпионом в ближайшие годы: «Надеюсь на это. Все для этого делаем»
Гендиректор «Динамо» верит, что новая форма поможет клубу стать чемпионом Мир РПЛ.
Бело-голубые сыграли в новом комплекте от Bosco в 18-м туре с «Химками» (4:1).
«Верю ли в то, что в ближайшие несколько лет «Динамо» завоюет кубок РПЛ в новой форме? Очень надеюсь на это. Мы все для этого делаем», — сказал Павел Пивоваров.
По итогам осенней части сезона «Динамо» занимает в таблице 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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