Пивоваров верит, что новая форма поможет «Динамо» стать чемпионом в ближайшие годы: «Надеюсь на это. Все для этого делаем»

Гендиректор «Динамо» верит, что новая форма поможет клубу стать чемпионом Мир РПЛ.

Бело-голубые сыграли в новом комплекте от Bosco в 18-м туре с «Химками» (4:1).

«Верю ли в то, что в ближайшие несколько лет «Динамо» завоюет кубок РПЛ в новой форме? Очень надеюсь на это. Мы все для этого делаем», — сказал Павел Пивоваров .

По итогам осенней части сезона «Динамо » занимает в таблице 4-е место.