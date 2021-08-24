ЦСКА отдал Гайча в аренду «Уэске» из Сегунды с правом выкупа

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Испании.

22-летний форвард на сезон арендован «Уэской», которая выступает в – втором по силе дивизионе страны.

У клуба из автономного сообщества Арагон есть право выкупа Гайча.

Вторую часть прошлого сезона 22-летний игрок провел в аренде в . Он забил 2 мяча в 15 играх Серии А.

ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро в 2020 году.

За московский клуб Адольфо забил 1 гол в 19 матчах – в Лиге Европы. С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.