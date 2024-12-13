Рахимов о 8-м месте «Рубина»: «Амбиций у нас достаточно — хотим подняться выше за счет хорошей организации игры, дисциплины и самоотдачи»
Рашид Рахимов оценил выступление «Рубина» в осенней части Мир РПЛ.
После 18 туров казанцы занимают в таблице 8-е место.
«Если анализировать все произошедшее в последнее время, то было много позитивных моментов. Наверное, на данный момент неправильно быть недовольным. Находимся там, где и должны, но амбиций у нас достаточно — хотим подняться выше.
Если говорить о командах, которые располагаются выше, то они обходят нас по имеющимся ресурсам. Можем это немного нивелировать за счет хорошей организации игры, дисциплины и самоотдачи. Все это присутствует в игре «Рубина», — сказал тренер «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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