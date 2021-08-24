Президент «Ростова» против отмены лимита: «В заявках будет 17 легионеров. Молодежь – для статистики»

Президент объяснил, почему клуб выступает против полной отмены лимита на легионеров.

«Прошел год с момента принятия прежнего лимита, и нам говорят, что надо лимит отменить вообще, поменять формулу чемпионата – и благодаря этим двум решениям наши клубы успешно станут выступать в еврокубках, а сборная прибавит. Говорят также, что зарплаты российских игроков резко или в принципе упадут, а доходы клубов возрастут.

Как эти зарплаты могут упасть, если подписаны долгосрочные, трех-пятилетние, контракты – и эти договоры защищены? Как при действующих контрактах могут упасть зарплаты при отмене лимита на легионеров?

Для меня очевидно, что при отмене лимита мы получаем ситуацию, когда в заявке многих клубов будет по 17 легионеров и по 8 доморощенных игроков, которым тяжело попасть в состав. Понятно, что 25-29-летний легионер почти со стопроцентной гарантией прямо сейчас отберет место в составе у молодого россиянина. Эта молодежь посидит 2-3 года, а потом некоторые закончат с футболом.

А те, кто хочет продолжать, поедут играть не в топ-10 Европы, где есть лимит и уже наши футболисты будут являться легионерами, а в Армению и Казахстан, пойдут в российские лиги, где нельзя играть иностранцам. В чем тут развитие, если мы будем выгонять российских футболистов из российских же клубов?

Я совладелец клуба, и как инвестор вместе с партнерами активно развиваем академию и молодежную команду на перспективу ближайших 2-3 лет. Понимаю, что станет невыгодно вкладываться в академию – молодежь будет нужна для статистики. В этой ситуации 8 человек в заявке играть особой роли не будут.

Мы искусственно загоняем в иностранцев, даем им преференции и оставляем россиян просто для количества. То есть при переходе на вариант лимита «8+17» мы получали убыток, расставаясь с иностранцами, теперь нам говорят – повторите, только с россиянами.

В чем тут смысл – заставлять клубы нести убытки дважды за два года – в том, чтобы не все пережили эти реформы?» – сказал Арутюнянц.