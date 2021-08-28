Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по пляжному футболу: «Путь к триумфу был непрост, но вы проявили выдержку, сплоченность и волю»

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира-2021 в Москве.
«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу.
Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами!» – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорил с главным тренером команды и поздравил его.
«Вы знаете, что вчера наши футболисты, по пляжному футболу, стали чемпионами мира в третий раз, молодцы.
Путин вчера по телефону в лице тренера Михаила Лихачева поздравил всех ребят, он звонил тренеру, говорил с ним», – сказал Песков ТАСС.
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