Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по пляжному футболу: «Путь к триумфу был непрост, но вы проявили выдержку, сплоченность и волю»

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира-2021 в Москве.

«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу.

Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами!» – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин поговорил с главным тренером команды и поздравил его.

«Вы знаете, что вчера наши футболисты, по пляжному футболу, стали чемпионами мира в третий раз, молодцы.

Путин вчера по телефону в лице тренера поздравил всех ребят, он звонил тренеру, говорил с ним», – сказал Песков ТАСС.

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