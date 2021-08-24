Трансфер Мбаппе на грани срыва. «ПСЖ» не устраивает предложение, «Реал» не планирует улучшать его

Нападающий Килиан Мбаппе, вероятно, не покинет «ПСЖ» этим летом и не перейдет в «Реал».

По информации Marca, руководство парижан не устраивает второе предложение в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

В считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже. Вести переговоры о его возможной продаже при таком предложении «Реала» боссы французского клуба не намерены.

В то же время и руководство «Реала» увеличивать свое предложение не намерено. Если один из клубов не изменит позицию, 22-летний форвард никуда не уйдет.

Сам Мбаппе сейчас спокойно следит за развитием ситуации. Marca уточняет, что все идет к тому, что он останется.

Срок контракта француза истекает следующим летом. «ПСЖ» готов рискнуть и удержать его на год в надежде договориться о продлении договора в течение сезона.