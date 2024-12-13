Круговой о «Зените»: «Санкт‑Петербург остается футбольной столицей России, это могут изменить только титулы других команд» 

Данил Круговой назвал Санкт‑Петербург футбольной столицей России.

— Когда вы играли в «Зените», говорили, что Санкт‑Петербург является футбольной столицей России, аргументируя это множеством чемпионств подряд. Сейчас мнение поменялось?

— Ничего не изменилось. Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт‑Петербург остается футбольной столицей России, это могут изменить только титулы [других команд], — сказал защитник ЦСКА .