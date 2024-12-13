Круговой о «Зените»: «Санкт‑Петербург остается футбольной столицей России, это могут изменить только титулы других команд»
Данил Круговой назвал Санкт‑Петербург футбольной столицей России.
— Когда вы играли в «Зените», говорили, что Санкт‑Петербург является футбольной столицей России, аргументируя это множеством чемпионств подряд. Сейчас мнение поменялось?
— Ничего не изменилось. Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт‑Петербург остается футбольной столицей России, это могут изменить только титулы [других команд], — сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем