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  • Веденеев о спаде «Зенита»: «У многих игроков снизилась мотивация. За окном сейчас темнотища, а у бразильцев круглый год светит солнце и тепло в стране» 
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Веденеев о спаде «Зенита»: «У многих игроков снизилась мотивация. За окном сейчас темнотища, а у бразильцев круглый год светит солнце и тепло в стране» 

Сергей Веденеев высказался о спаде «Зенита».

Петербуржцы проиграли последние два матча в Мир РПЛ и после 18 туров занимают 2-е место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

«Не хотелось бы строить догадки по поводу ситуации внутри команды. «Зенит» отличается от других клубов тем, что не выносит сор из избы. Никто не знает, что происходит внутри команды. Если говорить об игре, то мы же видим, что Семак со своими помощниками пытаются что-то исправить. Игроки стараются выполнять тренерские установки. Все нормально развивается.

Я много раз говорил о том, что у многих игроков снизилась мотивация. Ее недостаточно, чтобы добиваться результата в каждом матче. Сравните «Зенит» со «Спартаком», как он играет сейчас в эмоциональном плане, как атакует и на каком кураже ревет стадион. Эмоции хлещут через край. Когда «Спартак» забивает гол, вся скамейка запасных выбегает на поле и каждый раз радуется этому. Команда балдеет от футбола. 

А в «Зените» есть много игроков, которые этап этой радости уже прошли. Они радовались два-три года назад, когда для них это было чем-то новым. Сейчас нужно выйти на другой уровень. Лиги чемпионов нет, сборная не играет. Где черпануть эмоции? 

За окном сейчас темнотища, а у большинства игроков из Бразилии круглый год светит солнце и тепло в стране. Понятно, что футболисты тоже отвечают за свою игру, но и тренер тоже должен искать мотивацию. Есть набор вещей, которые могут поднять настроение перед матчем. Это тренерское дело», — сказал экс-игрок «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
Сергей Веденеев
logoпремьер-лига Россия
logoКлаудиньо
logoВендел
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