Веденеев о «Зените»: «Покупки Волкова и Горшкова оказались неудачными. Нужно усилиться, приобрести еще одного хорошего защитника»
Сергей Веденеев считает, что зимой «Зениту» нужно подписать защитника.
«Сейчас команде нужно усилиться. Или все игроки команды должны быть здоровы и в полном порядке. На всякий случай можно было бы приобрести еще одного хорошего защитника. Но где его взять?
«Зенит» летом купил Волкова и Горшкова. Эти покупки оказались неудачными, так как оба футболиста не играют, как и Ахметов. А с трансферами сейчас все непросто.
Соболев, перейдя в команду, тоже не может забить. В этом плане, конечно, можно предъявить серьезные претензии. Тренерский штаб попал в непростую ситуацию. Нужно вводить новых игроков в состав и одновременно набирать очки», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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