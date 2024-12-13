Веденеев о «Зените»: «Покупки Волкова и Горшкова оказались неудачными. Нужно усилиться, приобрести еще одного хорошего защитника» 

Сергей Веденеев считает, что зимой «Зениту» нужно подписать защитника.

«Сейчас команде нужно усилиться. Или все игроки команды должны быть здоровы и в полном порядке. На всякий случай можно было бы приобрести еще одного хорошего защитника. Но где его взять?

«Зенит» летом купил Волкова и Горшкова . Эти покупки оказались неудачными, так как оба футболиста не играют, как и Ахметов. А с трансферами сейчас все непросто.

Соболев, перейдя в команду, тоже не может забить. В этом плане, конечно, можно предъявить серьезные претензии. Тренерский штаб попал в непростую ситуацию. Нужно вводить новых игроков в состав и одновременно набирать очки», – сказал бывший игрок «Зенита ».