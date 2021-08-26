«Реал» вышел из переговоров по Мбаппе с «ПСЖ»

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«Реал» вышел из переговоров с «ПСЖ» о трансфере форварда Килиана Мбаппе, информирует RMC Sport.

Представители мадридского клуба, присутствующие в Париже, сообщили о том, что переговоры остановлены.

По сведениям журналиста Sky Sports Каве Солекола, «Реал» так и не получил от «ПСЖ» ответа на предложение о совершении трансфера за 170+10 млн евро. Теперь испанская команда, скорее всего, будет ждать до января и тогда постарается обеспечить переход Мбаппе летом 2022 года в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Реал» раздумывал об увеличении предложения по Мбаппе до 200 млн евро.

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