«Реал» вышел из переговоров по Мбаппе с «ПСЖ»

«Реал» вышел из переговоров с «ПСЖ» о трансфере форварда Килиана Мбаппе, информирует RMC Sport.
Представители мадридского клуба, присутствующие в Париже, сообщили о том, что переговоры остановлены.
По сведениям журналиста Sky Sports Каве Солекола, «Реал» так и не получил от «ПСЖ» ответа на предложение о совершении трансфера за 170+10 млн евро. Теперь испанская команда, скорее всего, будет ждать до января и тогда постарается обеспечить переход Мбаппе летом 2022 года в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Реал» раздумывал об увеличении предложения по Мбаппе до 200 млн евро.