Шлоттербек повредил связки голеностопа в матче с «Барсой». Защитник «Дортмунда» вряд ли сыграет до конца года

Нико Шлоттербеку диагностировали травму связок голеностопа.

Защитник дортмундской «Боруссии » получил повреждение в недавнем матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

Участие Шлоттербека в заключительных двух играх года находится под вопросом, сообщается в твиттере «Боруссии».

В субботу дортмундцы встретятся в Бундеслиге с «Хоффенхаймом », 22 декабря – с «Вольфсбургом ».

По ходу сезона «Боруссия» потеряла из-за травм еще двух футболистов центра обороны – Никласа Зюле и Вальдемара Антона.