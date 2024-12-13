Шлоттербек повредил связки голеностопа в матче с «Барсой». Защитник «Дортмунда» вряд ли сыграет до конца года
Нико Шлоттербеку диагностировали травму связок голеностопа.
Защитник дортмундской «Боруссии» получил повреждение в недавнем матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).
Участие Шлоттербека в заключительных двух играх года находится под вопросом, сообщается в твиттере «Боруссии».
В субботу дортмундцы встретятся в Бундеслиге с «Хоффенхаймом», 22 декабря – с «Вольфсбургом».
По ходу сезона «Боруссия» потеряла из-за травм еще двух футболистов центра обороны – Никласа Зюле и Вальдемара Антона.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер «Боруссии» Дортмунд
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем