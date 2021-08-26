«Милан» может подписать Миранчука, если не купит Февра. Предложение «Аталанте» сделано

«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника .

По информации Il Corriere dello Sport, итальянский клуб предлагает за плеймейкера 10 миллионов евро, а французская команда хочет получить 15 миллионов.

Как отмечает журналист Джанлука Ди Марцио, на тот случай, если сделку заключить все же не удастся, «россонери» ищут альтернативный вариант, и им может стать полузащитник «Аталанты» . «Милан» уже сделал бергамаскам предложение, но те вряд ли захотят продать россиянина.

В прошлом сезоне Миранчук провел 25 игр в Серии А, забив 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Февра в минувшем розыгрыше чемпионата Франции 36 игр и 6 голов. Остальные его показатели – тут.

«Милан» рассматривает Корону, Мессиаса и Февра на позицию атакующего хавбека