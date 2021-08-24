«Зенит» – в топ-30 клубов Европы по тратам на международные трансферы, «Сити», «Челси», «Барса» – в топ-3

ФИФА представила рейтинг трат клубов на международные трансферы за последние 10 лет.
В топ-30 попал «Зенит», который с 2011 года оформил 48 переходов игроков из клубов из других стран. 72,9% футболистов были подписаны за деньги.
Возглавил рейтинг «Манчестер Сити» (130 трансферов, 59,2% сделок за деньги), на втором месте «Челси» (95, 80%), на третьем – «Барселона» (75, 74,7%).
ФИФА не раскрывает, сколько каждый клуб потратил на международные трансферы, однако суммарно команды топ-30 заплатили за этот период 22,8 миллиарда долларов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (130, 59.2%)
2. «Челси» (95, 80%)
3. «Барселона» (75, 74,7%)
4. «ПСЖ» (59, 74,6%)
5. «Реал» (55, 80%)
6. «Атлетико» (93, 64,5%)
7. «Манчестер Юнайтед» (68, 55,9%)
8. «Арсенал» (76, 65,8)
9. «Ювентус» (137, 77,4%)
10. «Тоттенхэм» (59, 72,9%)