«Зенит» – в топ-30 клубов Европы по тратам на международные трансферы, «Сити», «Челси», «Барса» – в топ-3

представила рейтинг трат клубов на международные трансферы за последние 10 лет.

В топ-30 попал , который с 2011 года оформил 48 переходов игроков из клубов из других стран. 72,9% футболистов были подписаны за деньги.

Возглавил рейтинг «Манчестер Сити» (130 трансферов, 59,2% сделок за деньги), на втором месте «Челси» (95, 80%), на третьем – «Барселона» (75, 74,7%).

ФИФА не раскрывает, сколько каждый клуб потратил на международные трансферы, однако суммарно команды топ-30 заплатили за этот период 22,8 миллиарда долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. (130, 59.2%)

2. (95, 80%)

3. (75, 74,7%)

4. (59, 74,6%)

5. (55, 80%)

6. (93, 64,5%)

7. (68, 55,9%)

8. (76, 65,8)

9. (137, 77,4%)

10. (59, 72,9%)