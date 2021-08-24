«Зенит» – в топ-30 клубов Европы по тратам на международные трансферы, «Сити», «Челси», «Барса» – в топ-3

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ФИФА представила рейтинг трат клубов на международные трансферы за последние 10 лет. 

В топ-30 попал «Зенит», который с 2011 года оформил 48 переходов игроков из клубов из других стран. 72,9% футболистов были подписаны за деньги.

Возглавил рейтинг «Манчестер Сити» (130 трансферов, 59,2% сделок за деньги), на втором месте «Челси» (95, 80%), на третьем – «Барселона» (75, 74,7%).

ФИФА не раскрывает, сколько каждый клуб потратил на международные трансферы, однако суммарно команды топ-30 заплатили за этот период 22,8 миллиарда долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. «Манчестер Сити» (130, 59.2%)

2. «Челси» (95, 80%)

3. «Барселона» (75, 74,7%)

4. «ПСЖ» (59, 74,6%)

5. «Реал» (55, 80%)

6. «Атлетико» (93, 64,5%)

7. «Манчестер Юнайтед» (68, 55,9%)

8. «Арсенал» (76, 65,8)

9. «Ювентус» (137, 77,4%)

10. «Тоттенхэм» (59, 72,9%)

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