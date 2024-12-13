«Спартак» нашел равносильную замену Промесу в лице Барко и Угальде. Каждый из них может решить исход игры». Семин о красно-белых
Юрий Семин считает, что «Спартак» нашел равносильную замену Квинси Промесу.
Хавбек перестал выступать за красно-белых со второй половины прошлого сезона в связи с задержанием в Дубае во время возвращения с зимних сборов. В настоящее время Промес играет за «Юнайтед» из ОАЭ.
«Такая игра «Спартака» должна радовать всех болельщиков красно-белых. Команда много забивает и комбинирует на поле.
Можно ли говорить о том, что место Промеса больше не пустует? «Спартак» смог найти равносильную замену Промесу в лице связки Барко и Угальде. Каждый из них может решить исход игры», — сказал бывший тренер «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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