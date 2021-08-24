«Зенит» подпишет Крицюка за 2+2 млн евро из «Жил Висенте»

Вратарь «Жил Висенте» возвращается в российский чемпионат.

30-летний голкипер, который с 2016 по 2020 год играл за «Краснодар», переходит в .

Сумма трансфера составит два миллиона евро. Также в сделку включены различные бонусы.

Дополнительно два миллиона получит, если Крицюк добьется определенных достижений в «Зените», полтора – если он сыграет в 50% матчей, еще полмиллиона евро «Зенит» выплатит, если выйдет из группы в Лиге чемпионов.

В сентябре прошлого года Крицюк ушел из , перебравшись в «Белененсеш». Там он отыграл сезон и перешел в «Жил Висенте», заключив в июне 3-летний контракт.

На старте нынешнего сезона вратарь полностью провел все четыре матча «Жил Висенте» в чемпионате Португалии. В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах за «Белененсеш», пропустив 27 мячей.

Его статистику можно изучить здесь.