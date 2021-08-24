«Реал» думает над увеличением предложения по Мбаппе до 200 млн евро

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» может улучшить свое предложение «ПСЖ» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

По данным журналиста Sky Sport Анджело Манджанте, руководство мадридского клуба изучает возможность увеличения предложения до 200 миллионов евро.

Стороны обсуждают возможный переход француза, переговоры идут в эти минуты.

В «Реале» присутствует оптимизм, что сделка все же состоится, «ПСЖ», в свою очередь, хоть и не намерен отпускать форварда, не отказывается от диалога.

Ранее стало известно, что парижан не устроило предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

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