«Барселона» согласилась продать Мориба за 15 млн евро плюс бонусы в «Лейпциг»

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Молодой полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».

Клубы близки к договоренности о трансфере. Каталонцы приняли предложение в размере 15 миллионов евро плюс бонусы. 

18-летний игрок подпишет с немецкой командой контракт на пять сезонов. Условия договора уже согласованы.

Мориба решил покинуть «Барсу», не сумев договориться о продлении контракта.

Сообщалось, что его не устроили условия каталонцев.

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