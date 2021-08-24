«Барселона» согласилась продать Мориба за 15 млн евро плюс бонусы в «Лейпциг»

Молодой полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».
Клубы близки к договоренности о трансфере. Каталонцы приняли предложение в размере 15 миллионов евро плюс бонусы.
18-летний игрок подпишет с немецкой командой контракт на пять сезонов. Условия договора уже согласованы.
Мориба решил покинуть «Барсу», не сумев договориться о продлении контракта.
Сообщалось, что его не устроили условия каталонцев.
Талант из «Барсы» бунтует и бесит боссов: требует лишний миллион и попадается с кальяном