«Спартак» уволит Виторию, если оперативно найдет тренера во время матчей сборных (Сергей Егоров)

Главный тренер «Спартака» Руй Витория может быть отправлен в отставку уже в следующем месяце.
Руководство красно-белых уволит португальца, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.
По данным журналиста Сергея Егорова, в контракте 51-летнего специалиста есть пункт, согласно которому его можно уволить в течение определенного срока (3-6 месяцев) с компенсацией в размере 1,5 млн евро.
При Витории «Спартак» провел восемь официальных матчей, потерпев пять поражений. В РПЛ команда стартовала с трех поражений в шести турах и идет 10-й в таблице.