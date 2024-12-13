Алексей Попов: «Не могу назвать Семака великим тренером. Все показала Лига чемпионов. Почему «Зенит» до сих пор не научился прессинговать соперника?»

Алексей Попов оценил работу Сергея Семака в «Зените».

– Допускаете, что в год своего столетия «Зенит» не станет чемпионом? Предпосылки к этому есть?

– Предпосылки есть. «Зенит» выглядел неважно в последних турах. Конкуренты серьезные. И все-таки я в этой гонке поставлю на Питер.

– Почему?

– Состав сильнее, чем у других претендентов на титул. Скамейка длиннее. Самые квалифицированные исполнители. Понимаете, в нашем чемпионате все зависит от состава, от футболистов.

– А от тренера?

– У нас ничего не зависит от тренеров. Тренерские кадры в России – нулевые, скажем так… Решают задачи не наставники, а их подопечные.

– То есть вы не считаете, что в титулах «Зенита» есть заслуга и Семака?

– Ну… Определенная заслуга есть. Он все-таки не единожды стал чемпионом. Надо же как-то мотивировать порой своих игроков. Но решающий вклад в победы внесли футболисты.

Не могу назвать Семака великим тренером. Ведь все показала Лига чемпионов. Это не упрек, просто надо развиваться. Не знаю всех подводных течений, но какие-то вещи в игре команды Семака для меня пока необъяснимы.

– Какие?

– Почему питерцы до сих пор не научились прессинговать соперника? Они же абсолютно не могут этого делать. Не прессингуют – и все. И это в РПЛ! А что уж тогда говорить о еврокубках… Странно, что Семак до сих пор не научил высококвалифицированных футболистов быстро вступать в отбор и отбирать мячи.

– А в РПЛ сейчас есть тренер, который сильнее Семака?

– Не думаю. Они в принципе все средние, – сказал экс-игрок «Рубина».