Алексей Попов: «Не могу назвать Семака великим тренером. Все показала Лига чемпионов. Почему «Зенит» до сих пор не научился прессинговать соперника?»
– Допускаете, что в год своего столетия «Зенит» не станет чемпионом? Предпосылки к этому есть?
– Предпосылки есть. «Зенит» выглядел неважно в последних турах. Конкуренты серьезные. И все-таки я в этой гонке поставлю на Питер.
– Почему?
– Состав сильнее, чем у других претендентов на титул. Скамейка длиннее. Самые квалифицированные исполнители. Понимаете, в нашем чемпионате все зависит от состава, от футболистов.
– А от тренера?
– У нас ничего не зависит от тренеров. Тренерские кадры в России – нулевые, скажем так… Решают задачи не наставники, а их подопечные.
– То есть вы не считаете, что в титулах «Зенита» есть заслуга и Семака?
– Ну… Определенная заслуга есть. Он все-таки не единожды стал чемпионом. Надо же как-то мотивировать порой своих игроков. Но решающий вклад в победы внесли футболисты.
Не могу назвать Семака великим тренером. Ведь все показала Лига чемпионов. Это не упрек, просто надо развиваться. Не знаю всех подводных течений, но какие-то вещи в игре команды Семака для меня пока необъяснимы.
– Какие?
– Почему питерцы до сих пор не научились прессинговать соперника? Они же абсолютно не могут этого делать. Не прессингуют – и все. И это в РПЛ! А что уж тогда говорить о еврокубках… Странно, что Семак до сих пор не научил высококвалифицированных футболистов быстро вступать в отбор и отбирать мячи.
– А в РПЛ сейчас есть тренер, который сильнее Семака?
– Не думаю. Они в принципе все средние, – сказал экс-игрок «Рубина».
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