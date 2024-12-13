«Бока» хочет подписать Рамоса в январе. 38-летний защитник может сыграть на КЧМ

Серхио Рамос может перейти в «Бока Хуниорс» свободным агентом.

Клуб из Буэнос-Айреса намерен подписать 38-летнего защитника в январе. В случае перехода в «Боку » Рамос сможет сыграть на клубном ЧМ-2025.

Испанец знаком с 38-летним тренером «Боки» Фернандо Гаго по совместной карьере за «Реал».

Последним клубом Рамоса была «Севилья», которую он покинул по окончании прошлого сезона.