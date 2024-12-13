«Бока» хочет подписать Рамоса в январе. 38-летний защитник может сыграть на КЧМ
Серхио Рамос может перейти в «Бока Хуниорс» свободным агентом.
Клуб из Буэнос-Айреса намерен подписать 38-летнего защитника в январе. В случае перехода в «Боку» Рамос сможет сыграть на клубном ЧМ-2025.
Испанец знаком с 38-летним тренером «Боки» Фернандо Гаго по совместной карьере за «Реал».
Последним клубом Рамоса была «Севилья», которую он покинул по окончании прошлого сезона.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TyC Sports
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