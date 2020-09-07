РФС и adidas продлили партнерство до 2026 года

объявил о продлении долгосрочного партнерства с adidas до 2026 года.

Немецкая компания продолжит быть эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу, включая юношеские команды.

«В рамках сотрудничества adidas и РФС продолжат объединять усилия для дальнейшего развития и популяризации всех направлений футбола в России, создавая новые возможности для доступа к футболу и подготовки профессиональных футболистов для клубов и сборных России.

Соглашением предусмотрено выделение дополнительных средств для реализации совместных социальных проектов, которые позволят большему количеству людей попробовать себя в футболе.

Ключевыми стратегическими направлениями станут развитие детско-юношеского футбола в рамках долгосрочного участия adidas в проектах РФС, в частности, «Наша смена» и «Футбол в школе». А также женского футбола, в том числе благодаря развитию программы «Мы в игре», которая направлена на вовлечение девочек в занятие футболом», – говорится в заявлении РФС.

Adidas является официальным техническим партнером РФС и предоставляет экипировку для всех сборных команд с 2008 года.

Фото: сайт РФС