Светлана Журова: «Можно убрать обычный футбол из программы Олимпиады, а пляжный поставить»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу российской сборной на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. 

«Я порадовалась за ребят, вчера их поздравила во всех соцсетях, в каких только возможно. Это как раз тот случай, когда ты говоришь: все-таки же мы умеем играть в футбол, где-то же получается!

В прошлом году мне удалось посмотреть пляжный футбол живьем – захватывающее зрелище, это интересно смотреть. Более компактная игра, очень интенсивная, очень красиво забивают голы и такими способами, которых нет на обычном поле.

Вообще, мне пляжный футбол импонирует в программе Олимпийских игр больше, чем обычный. Если говорить о зрелищности и интересе, можно было бы один футбол убрать, а другой поставить», – сказала Журова.

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