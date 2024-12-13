Юран назвал «Локо» открытием 1-й части сезона: «Один из претендентов на чемпионство. Уже давно железнодорожники так не боролись за золото» 

Сергей Юран назвал «Локомотив» открытием осенней части сезона Мир РПЛ.

После 18 туров железнодорожники занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

«Локомотив » является открытием первой части сезона РПЛ . Уже давно железнодорожники так не боролись за золотые медали. Ведь в последний раз красно-зеленые брали бронзу еще в 2021 году. А сейчас можно сказать, что команда Михаила Галактионова является одним из претендентов на чемпионство», – сказал экс-тренер «Пари НН».