Юран назвал «Локо» открытием 1-й части сезона: «Один из претендентов на чемпионство. Уже давно железнодорожники так не боролись за золото»
Сергей Юран назвал «Локомотив» открытием осенней части сезона Мир РПЛ.
После 18 туров железнодорожники занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
«Локомотив» является открытием первой части сезона РПЛ. Уже давно железнодорожники так не боролись за золотые медали. Ведь в последний раз красно-зеленые брали бронзу еще в 2021 году. А сейчас можно сказать, что команда Михаила Галактионова является одним из претендентов на чемпионство», – сказал экс-тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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