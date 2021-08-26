«Спартак» о решении УЕФА по матчам ЛЕ: «Не согласны, что проводить две игры в один день в одном городе небезопасно»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ответ УЕФА касательно времени начала матчей команды в Лиге Европы.

«УЕФА, к сожалению, принял решение развести «Спартак» и «Локомотив» по дням, отдав предпочтение другой команде из-за более высокого клубного рейтинга.

Не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно, тем более есть ограничения по посещаемости, но таково решение, которое «Спартак» должен исполнять.

Конечно, раннее начало матчей неудобно для клуба и для болельщиков. Увы, тайминг УЕФА окончательный.

В ближайшее время «Спартак» опубликует билетную программу на Лигу Европы», – сказал Зеленов.

УЕФА развел матчи «Спартака» и «Локо» в ЛЕ из-за возможных беспорядков. Игры красно-белых в среду начнутся рано из-за приоритета у ЛЧ