Азмун не перейдет в «Лион», скорее всего. «Зенит» не нашел ему замену

Нападающий , судя по всему, не перейдет в «Лион» в это трансферное окно.

Петербургский клуб решил не отпускать форварда, так как не смог найти ему замену на рынке, утверждает журналист Лоик Танзи.

Ранее сообщалось, что основной целью петербуржцев является форвард «Бенфики» , но договориться об условиях сделки клубам не удалось.

Приглашение Азмуна в – инициатива тренера Петера Боса, который лично общался с Сердаром и убедил его согласиться на предложение французского клуба. Бос очень хочет видеть иранца в своей команде и регулярно общается с форвардом.

В этом сезоне 26-летний Азмун провел 6 матчей в и забил 5 мячей. Его полную статистику можно изучить по ссылке.