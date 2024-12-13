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  • Роберто Карлос о срыве трансфера в «Челси» в 2007-м: «Встречался с Абрамовичем в Париже, но посредник попросил определенную сумму. Я решил не подписывать контракт» 
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Роберто Карлос о срыве трансфера в «Челси» в 2007-м: «Встречался с Абрамовичем в Париже, но посредник попросил определенную сумму. Я решил не подписывать контракт» 

Роберто Карлос рассказал, что в 2007 году был близок к переходу в «Челси».

«Я встречался с Романом Абрамовичем (тогдашний владелец «Челси» – Спортс”) в Париже, чтобы не вызывать шумиху в прессе, но посредник попросил определенную сумму [денег], хотя изначально ее не нужно было платить. Я смотрю на вещи иначе, поэтому решил не подписывать контракт», – сказал экс-защитник «Реала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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