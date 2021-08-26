Отец Влашича о «Вест Хэме»: «Сын снова улыбается. Но место в составе не гарантировано – даже Пеп не обещал этого Роналду, и тот ушел в «МЮ»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал вероятный переход сына в .

«Знаете, что самое важное в этой истории? Никола улыбается. Теперь он спокоен. Да, последний месяц был полон тревог, было нелегко. Но теперь я снова вижу его улыбку, это бесценно.

Место в составе никому не гарантируется. Даже Пеп Гвардиола не гарантировал Криштиану Роналду, что тот будет регулярно играть за «Манчестер Сити», и тот выбрал «Манчестер Юнайтед». Смысл в том, что надо бороться за свое место в команде.

В «Вест Хэме» много хороших футболистов, надо больше выкладываться на каждой тренировке. Только так можно развиваться», – сказал Йошко Влашич.