Клубы РПЛ за лимит «10+15», состав сборной России, пляжники вышли в 1/4 финала ЧМ, Бека-Бека в «Локо» и другие новости утра

1. РФС предложил клубам отказаться от лимита на легионеров в РПЛ. Однако на совещании большинство клубов выступило за лимит «10+15» и против деления лиги на группы. За полную отмену лимита выступили «Рубин», «Краснодар», «Динамо» и «Сочи», «Спартак» – за его смягчение, а «Ростов» не поддержал отмену лимита на легионеров.

Гендиректор «Зенита» Медведев предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны. Гендиректор «Уфы» Газизов поддержал столь странную идею. Общее собрание клубов РПЛ состоится 31 августа.

2. Макаров, Терехов, Кудряшов и Чистяков не попали в итоговый состав сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой, Петров из «Краснодара» – вызван. Карпин все пояснил.

3. Россия разгромила Японию (7:1) на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Испанией.

4. «Манчестер Сити» откроет статуи Компани и Сильвы у «Этихада» перед матчем с «Арсеналом», памятник Агуэро – в 2022-м. Это красиво!

5. «Милан» победил «Сампдорию» (1:0) в заключительном матче 1-го тура чемпионата Италии, Оливье Жиру дебютировал за миланцев.

6. Россия, ведя 2:0 по партиям, проиграла Бельгии в матче группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу.

7. Трансферные новости. «Локомотив» подписал 20-летнего хавбека Бека-Бека из «Кана» за 6+1 млн евро. «Спартаку» интересен 34-летний защитник «Рубина» Игнатьев. Агент Антона Миранчука подтвердил интерес ЦСКА и «Зенита» к хавбеку. «Лион» купил Шакири у «Ливерпуля» за 6+5 млн евро и интересуется защитником «Спартака» Жиго. «Лейпциг» хочет за Забитцера больше 10 млн евро от «Баварии».

8. Новая Зеландия из-за расистских коннотаций может отказаться от прозвища All Whites.

9. Спортивный арбитражный суд в октябре рассмотрит апелляции по делам дисквалифицированных российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

10. Александр Зверев обошел Рафаэля Надаля и стал четвертой ракеткой мира, рейтинг ATP полностью разморожен. Арина Соболенко впервые стала второй ракеткой мира, Анастасия Павлюченкова – 15-я, Вера Звонарева выпала из топ-100.

11. ХК ЦСКА представил форму к юбилею с цифрой «75» на груди. Один из комплектов – в стиле милитари.

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