Макаров, Терехов, Кудряшов и Чистяков не попали в итоговый состав сборной России, Петров из «Краснодара» – вызван

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Опубликован итоговый состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 в сентябре.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер» Германия).

Защитники: Игорь ДивеевМарио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Из состава выведены защитники Сергей Терехов, Федор Кудряшов, Дмитрий Чистяков, а также вингер Денис Макаров. Добавлен в состав защитник Сергей Петров.

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