Макаров, Терехов, Кудряшов и Чистяков не попали в итоговый состав сборной России, Петров из «Краснодара» – вызван

Опубликован итоговый состав сборной России на матчи квалификации в сентябре.

Вратари: («Локомотив»), («Рубин»), («Спартак»), ( ), ( ).

Защитники: , (оба – ЦСКА), («Локомотив»), («Зенит»), («Спартак»), («Ростов»), ( ), («Краснодар»).

Полузащитники: , (оба – «Локомотив»), (ЦСКА), ( ), , (оба – ), , (оба – ), ( ), , (оба – ), ( ), ( ).

Нападающие: ( ), ( ), («Динамо»).

Из состава выведены защитники Сергей Терехов, Федор Кудряшов, Дмитрий Чистяков, а также вингер Денис Макаров. Добавлен в состав защитник Сергей Петров.