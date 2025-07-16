Режиссер Мэттью Вон купил долю в «Брентфорде»: «25 лет назад один актер сказал мне, что это «отличный клуб для инвестиций». Надо было послушать его – тогда это было гораздо дешевле!»

Мэттью Вон приобрел долю в «Брентфорде».

Британский режиссер Вон и бизнесмен Гэри Лубнер стали миноритарными акционерами клуба.

«Мое знакомство с «Брентфордом » началось 25 лет назад, когда один актер сказал мне, что это «отличный клуб для инвестиций», и с тех пор я с уважением следил за его развитием.

Спустя годы один агент повторил ту же мысль. Я сходил на матч – и это была самая уникальная, душевная и в то же время эпичная игра, на которой я когда-либо был.

Он провел меня по стадиону, представил замечательному владельцу и выдающейся управленческой команде. Все, что я мог слышать, – это голос того самого актера, говорящего: «Надо было слушать меня 25 лет назад – тогда это было бы гораздо дешевле!»

В футбольном мире клуб пользуется поистине универсальным уважением, и я разделяю эту глубокую симпатию. И вот я начинаю новый этап своей жизни, в котором намерен вложить все силы в развитие выдающейся базы, заложенной на поле и за его пределами», – сказал Вон.

Вон выступал в качестве продюсера в таких фильмах, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Костолом». Как режиссер он известен по серии фильмов Kingsman, а также по картинам «Пипец», «Люди Икс: Первый класс».

Как передает Sky News, размер проданной доли может составлять до 25% акций клуба.