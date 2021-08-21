«Рубин» и еще три клуба проголосовали за полную отмену лимита на собрании РПЛ

В проходит голосование на собрании клубов по поводу лимита на легионеров.

«Рубин» выступил за полную отмену ограничений для иностранцев, по данным «РБ-Спорт». Как утверждает ТАСС, его позицию поддержали три команды. Но большинство клубов выступили за вариант с лимитом по формату «10+15» (10 легионеров и 15 россиян).

Напомним, что несколько лет назад исполком РФС проголосовал за такую схему, но после высказываний Алексея Миллера и Виталия Мутко вернулся к более жесткому варианту, который действует и сейчас – 8+17.

Отметим, что у «Рубина» на контрактах 10 легионеров, в связи с чем во время трансферного окна казанский клуб их отзаявляет в случае травм.