«Челси» отдаст Паеса и Пенедрса в аренду «Страсбуру»
«Челси» отдаст двух молодых игроков в аренду «Страсбуру».
Сделка по 19-летнему вратарю Майку Пендерсу завершена и вскоре будет объявлена официально, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны достигли соглашения об аренде на следующий сезон, при этом в «Челси» рассматривает Пендерса как одного из ключевых талантов на будущее.
«Страсбур» также планирует арендовать 18-летнего полузащитника Кендри Паеса у лондонцев после завершения сделки по Пендерсу. Сейчас уточняются детали соглашения.
Напомним, что «Страсбур», как и «Челси», принадлежит группе BlueCo.
Пендерс провел прошлый сезон в аренде в «Генке», вратарь провел 21 матч в чемпионате Бельгии. Его статистика – здесь.
Паес прошлый год провел в «Индепендьенте» из Эквадора. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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