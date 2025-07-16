«Челси» отдаст Паеса и Пенедрса в аренду «Страсбуру»

«Челси» отдаст двух молодых игроков в аренду «Страсбуру».

Сделка по 19-летнему вратарю Майку Пендерсу завершена и вскоре будет объявлена официально, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Стороны достигли соглашения об аренде на следующий сезон, при этом в «Челси » рассматривает Пендерса как одного из ключевых талантов на будущее.

«Страсбур » также планирует арендовать 18-летнего полузащитника Кендри Паеса у лондонцев после завершения сделки по Пендерсу. Сейчас уточняются детали соглашения.

Напомним, что «Страсбур», как и «Челси», принадлежит группе BlueCo.

Пендерс провел прошлый сезон в аренде в «Генке», вратарь провел 21 матч в чемпионате Бельгии. Его статистика – здесь .

Паес прошлый год провел в «Индепендьенте» из Эквадора. Статистику игрока можно посмотреть здесь .