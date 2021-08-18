Варианты реформы лимита в РПЛ, России не дали судейские протоколы с Олимпиады, Надаль завершил сезон, а Лундквист – карьеру и другие новости утра

1. 23 августа состоится общее собрание клубов РПЛ. На нем стороны обсудят три варианта реформы лимита на легионеров – полная отмена, «7+4» на поле и «10+15» в заявке.

Тем временем «Спартак» направил в лигу данные о своей позиции: клуб отрицательно относится к идее качественных критериев для легионеров, а специальная комиссия не вызывает доверия у красно-белых.

2. Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась дать России судейские протоколы соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Напомним, что в личном многоборье россиянка Дина Аверина несколько раз подавала протест на судейские оценки, но в итоге заняла второе место.

3. «Арсенал» в пятницу был самым активным на рынке: лондонцы подписали полузащитника «Реала» Мартина Эдегора (30 млн фунтов плюс бонусы) и вратаря Аарона Рэмсдейла (24+6 млн фунтов) из «Шеффилд Юнайтед».

4. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы стопы.

5. «Барселона» взяла 455 млн евро в кредит на 10 лет под 1,98%. Также клуб добился пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро.

6. Шведский вратарь Хенрик Лундквист завершил карьеру в 39 лет. Он перенес операцию из-за проблем с сердцем.

7. «Реал» и нападающий Карим Бензема продлили контракт до 2023 года.

8. Отрыв Шотландии от России в таблице коэффициентов УЕФА вырос, Австрия приблизилась.

9. «Зенит» предложил Андрею Луневу вернуться на правах аренды. Вратарь «Байера» отказался.

10. Женская сборная России по волейболу обыграла Францию (3-1) в 1-м матче группового этапа чемпионата Европы.

11. Трансферные новости. «Локо» и «Кан» согласовали трансфер Бека-Бека за 6 млн евро. ЦСКА интересен нападающий сборной Гваделупы Фатон. «Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Рубином» по Хвиче.

Мбаппе – среди целей «МЮ» на 2022 год. Холанд, Кейн и Лаутаро тоже в списке.

12. В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Андрей Рублев обыграл Бенуа Пэра, а Даниил Медведев разгромил Пабло Каррено-Бусту, победившего его на Олимпиаде. Россияне сыграют друг с другом в полуфинале.

13. Появилась информация, что в «Урале» несколько игроков заразились коронавирусом. Президент клуба опроверг это сообщение, а вот агент одного из игроков подтвердил, что его клиент сдал положительный тест.

14. Защитник Никита Задоров подписал с «Калгари» однолетний контракт на 3,75 млн долларов.

15. Букмекеры считают защитника «Далласа» Луку Дончича главным фаворитом на MVP сезона НБА-21/22. Леброн делит 6-е место.

Цитаты дня.

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«Это было похоже на ВОВ. Вокруг Асада сплотились при помощи России». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о войне в Сирии

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